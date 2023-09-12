Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:53

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:53

Kim Bu Aile? filminin yönetmen koltuğunda Bodran Güzel oturuyor. Peki, Kim Bu Aile? filminin konusu ne? Kim Bu Aile? filminin oyuncuları kim?

KİM BU AİLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Kim Bu Aile?, kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan başkomiser Adem Haberdar ile operasyonda ona destek veren "aile"sinin hikâyesini anlatıyor.

KİM BU AİLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cengiz Bozkurt

Nurgül Yeşilçay

Ferit Aktuğ

Onur Buldu

Altan Erkekli

Fatih Al

Beste Kökdemir

KİM BU AİLE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kim Bu Aile? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.