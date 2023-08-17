Diyalog filminin konusu ne? Diyalog filminin oyuncuları kim?
Diyalog (Dialogue) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diyalog filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Diyalog filminin konusu ne? Diyalog filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Diyalog filminin yönetmen koltuğunda Ali Tansu Turhan oturuyor. Senaristliğini Fahri Güllüoğlu ve Burcu Uğuz üstleniyor. Peki, Diyalog filminin konusu ne? Diyalog filminin oyuncuları kim?
DİYALOG FİLMİNİN KONUSU NE?
Yeni bir filmde ilişkilerinin sonlarına yaklaşan bir çifti canlandıracak olan Ushan ve Hare, acaba kendi hayatlarında yeni bir ilişkiyi canlı tutabilecek mi?
DİYALOG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ushan Çakır
Deniz Celiloğlu
Hare Sürel
Funda Eryiğit
DİYALOG FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Diyalog filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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