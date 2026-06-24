Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğa'yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa'yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman'ın ilk karşılaşması gergin geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi'nin desteğini çekme ihtimali nedeniyle tedirgindir.

Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa'nın isteğini kabul ederek onu Fransa'ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa'nın vereceği karar, başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.

İstanbul'daki azılı rakibi Müge'nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır.

Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa'yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır. Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 3. bölümü 24 Haziran Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.