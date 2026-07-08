Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Doğa'nın çiftlik röportajı Yaman'ı öfkelendirir; emeğinin gölgede kaldığını düşünür ve Doğa'ya son bir şans verir. Depodaki çilekleri ertesi akşama kadar satarsa kalacak, başaramazsa gidecektir.

İlk denemeler sonuçsuz kalsa da Doğa, çilekleri pastaya dönüştürüp sosyal medya desteğiyle sipariş toplamayı başarır. Son teslimat için karşı kıyıya geçtiğinde beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşır. Doğa dönmeyince Yaman onu aramaya çıkar ve aralarındaki rekabet, saklı duyguların ortaya çıktığı kritik bir sınava dönüşür.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yaman’ın Doğa’ya çiftliğin yönetimini bırakmasının ardından su pompasının sabotaja uğraması büyük bir krize yol açar. Doğa ilk liderlik sınavını verirken, sabotajdan Mert’i sorumlu tutan Yaman’ı güçlükle durdurur. Çözüm için umutlar, su kaynağını kontrol eden Deli Nazmi’ye bağlanır. Ancak Nazmi, Doğa’yı yıllar önce kaybettiği kızı Kezban sanınca Doğa ve Yaman kendilerini sahte bir evlilik oyununun içinde bulurlar. Bu sırada Perihan ile Hulusi yakınlaşırken, Nesrin’in öğrendiği dedikodular çiftliğin geleceğini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Tüm bu gelişmelerin ardından Doğa, geçmişe dair büyük bir sırrın izine ulaşır.

DOĞANIN KANUNU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğanın Kanunu dizisinin 5. bölümü 8 Temmuz Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.