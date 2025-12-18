Yapımını BKM Mutfak’ın, yapımcılığını ise Koray Köse’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Doğu Demirkol ve Cem Terbiyeli'nin üstlendiği dizisinin senaryosunu Doğu Demirkol ve Murat Özsoy kaleme aldı. Peki, Doğu dizisinin 4. sezonu ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

DOĞU DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Doğu dizisinin 4. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmadı.

DOĞU DİZİSİNİN YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni sezonda Evliya Aykan, Kubilay Tuncer, Banu Fotocan ve Keremcem gibi isimler Doğu Demirkol’a eşlik edecek.