Doğulu filminin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu oturuyor. Filmin senaristliğini Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin üstleniyor. Peki, Doğulu filminin konusu ne? Doğulu filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
DOĞULU FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikâyesini konu ediyor.
DOĞULU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Savaş Satış
Onur Akbay
Özgür Meriç
Gürkan Uygun
Melis İşiten
Cansel Elçin
Melih Özkaya
Nebil Sayın
Duygu Arda
Erkan Meriç
DOĞULU FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Doğulu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.