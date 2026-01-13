Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 10:39:00
Doğulu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Doğulu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Doğulu filminin konusu ne? Doğulu filminin oyuncuları kim?

Doğulu filminin yönetmen koltuğunda  Bilal Kalyoncu oturuyor. Filmin senaristliğini Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin üstleniyor. Peki, Doğulu filminin konusu ne? Doğulu filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

DOĞULU FİLMİNİN KONUSU NE? 

Film, yıllarca kaldıkları cezaevinden çıkıp, özgürlüklerine kavuştuktan sonra kendilerini zorlu bir intikam serüveninin içinde bulan Fırat Doğulu ve can yoldaşı Akın'ın hikâyesini konu ediyor.

DOĞULU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Savaş Satış

Onur Akbay

Özgür Meriç

Gürkan Uygun

Melis İşiten

Cansel Elçin

Melih Özkaya

Nebil Sayın

Duygu Arda

Erkan Meriç

DOĞULU FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Doğulu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.

