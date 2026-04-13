Doktor: Başka Hayatta dizisi final mi yapıyor? Doktor: Başka Hayatta dizisi neden final yapıyor?

13.04.2026 14:06:00
Haber Merkezi
"Doktor Başka Hayatta" dizisinin dün akşam 6. bölümü yayınlandı. Senarist ve yönetmenin peş peşe ayrılığından sonra Doktor Başka Hayatta dizisinden kötü haber geldi. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisi final mi yapıyor? Doktor: Başka Hayatta dizisi neden final yapıyor?

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nu buluşturan Doktor: Başka Hayatta dizisi reyting savaşlarına yenik düştü. Peki, Doktor: Başka Hayatta dizisi final mi yapıyor? Doktor: Başka Hayatta dizisi neden final yapıyor?

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR? 

Pazar günleri yayınlanan Doktor Başka Hayatta’nın reytinglerinin yükselebilmesi için denemeler yapılmıştı, ancak senarist ve yönetmen değişikliği de beklentiyi karşılamadı. 

Dizi dün akşam yayınlanan 6. bölüm reytingleriyle Total’de 8., AB ve ABC1 kategorilerinde de 4. olmuştu. Reytingler netleşince final kararı verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre final bölümü de çekilmeyecek ve dün yayınlanan bölüm son bölümü sayılacak.

