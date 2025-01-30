Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:49

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:49

Riddick filminin yönetmen koltuğuna David Twohy oturuyor. Filmin senaristliğini Oliver Butcher, Stephen Cornwell üstleniyor. Peki, Riddick filminin konusu ne? Riddick filminin oyuncuları kim?

RIDDICK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.

RIDDICK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel - Richard B. Riddick

Jordi Mollà - Santana

Matthew Nable - Boss Johns

Katee Sackhoff - Dahl

Dave Batista - Diaz

Bokeem Woodbine - Moss

Raoul Trujillo - Lockspur

Conrad Pla - Vargas

Nolan Gerard Funk - Luna

Danny Blanco Hall - Falco

Noah Danby - Nuñez

Neil Napier - Rubio

Karl Urban - Vaako

Alex Branson - Lex Branman

Andreas Apergis - Krone

Keri Hilson - Santana'nın Tutuklusu

RIDDICK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Riddick filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.