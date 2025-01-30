Riddick filminin konusu ne? Riddick filminin oyuncuları kim?
Riddick filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Riddick filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Riddick filminin konusu ne? Riddick filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Riddick filminin yönetmen koltuğuna David Twohy oturuyor. Filmin senaristliğini Oliver Butcher, Stephen Cornwell üstleniyor. Peki, Riddick filminin konusu ne? Riddick filminin oyuncuları kim?
RIDDICK FİLMİNİN KONUSU NE?
Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.
RIDDICK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel - Richard B. Riddick
Jordi Mollà - Santana
Matthew Nable - Boss Johns
Katee Sackhoff - Dahl
Dave Batista - Diaz
Bokeem Woodbine - Moss
Raoul Trujillo - Lockspur
Conrad Pla - Vargas
Nolan Gerard Funk - Luna
Danny Blanco Hall - Falco
Noah Danby - Nuñez
Neil Napier - Rubio
Karl Urban - Vaako
Alex Branson - Lex Branman
Andreas Apergis - Krone
Keri Hilson - Santana'nın Tutuklusu
RIDDICK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Riddick filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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