Dört Kadın Bir Yalan (Sick Girl) filminin konusu ne? Dört Kadın Bir Yalan filminin oyuncuları kim?

Dört Kadın Bir Yalan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jennifer Cram üstleniyor. Peki, Dört Kadın Bir Yalan filminin konusu ne? Dört Kadın Bir Yalan filminin oyuncuları kim?

DÖRT KADIN BİR YALAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dört Kadın Bir Yalan, çocukluk arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmek için altından kalkamayacağı bir yalan söyleyen Wren'in hikayesini konu ediyor. Wren, Laurel, Cece ve Jill çocukluktan beri çok iyi arkadaşlardır. Ancak yetişkin kadınlar olarak hepsinin kendi hayatları vardır ve artık nadiren bir araya gelirler. Laurel başarılı bir profesyonel maraton koşucusuyken, Jill ve Cece tamamen aileleriyle meşguldüler. Sadece Wren her gün amaçsızca yaşar. Bir doğum günü kutlamasında çocukluk arkadaşları yeniden bir araya gelir. Ergenlikten bir türlü kurtulamayan Wren, içkiyi fazla kaçırmanın etkisi ve biraz da dikkat çekmek için, arkadaşlarına altından kalkamayacağı bir yalan söyler. Wren söylediği yalandan hemen pişman olur, ancak bunu geri almak o kadar kolay değildir.

DÖRT KADIN BİR YALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nina Dobrev

Wendi McLendon-Covey

Ray McKinnon

Sherry Cola

Dan Bakkedahl

Brandon Mychal Smith

Stephanie Koenig

Randy Wayne

Hayley Magnus

DÖRT KADIN BİR YALAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dört Kadın Bir Yalan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.