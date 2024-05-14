Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:32

Güncelleme: 14.05.2024 - 18:32

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke gibi yıldız isimlerin başrolde yer aldığı filmin vizyona giremesine kısa bir süre kaldı. Serinin tutkunları filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırıyor. Peki, Furiosa: Bir Mad Max Destanı Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin konusu ne? İşte ayrıntılar...

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI FİLMİNİN KONUSU NE?

George Miller imzalı film, Mad Max: Fury Road filminde yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.

Dünya çökerken, genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken, Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi 24 Mayıs Cuma günü Türkiye'de beyazperdedeki yerini alacak.