Furiosa: Bir Mad Max Destanı Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin konusu ne?
Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin konusu ve vizyon tarifi yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Furiosa: Bir Mad Max Destanı Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin konusu ne?
Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke gibi yıldız isimlerin başrolde yer aldığı filmin vizyona giremesine kısa bir süre kaldı. Serinin tutkunları filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırıyor. Peki, Furiosa: Bir Mad Max Destanı Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Furiosa: Bir Mad Max Destanı filminin konusu ne? İşte ayrıntılar...
FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI FİLMİNİN KONUSU NE?
George Miller imzalı film, Mad Max: Fury Road filminde yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.
Dünya çökerken, genç Furiosa Nice Annelerin Yeşil Diyarı’ndan kaçırılır ve Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerlerken, Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye gelirler. İki diktatör egemenlik için savaşır. Bu sırada Furiosa eve dönüş yolunu bulmak çabalarken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır.
FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi 24 Mayıs Cuma günü Türkiye'de beyazperdedeki yerini alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme