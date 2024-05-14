Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?

Üçlü Pürüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:41
Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?
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Üçlü Pürüz filminin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim? 

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini zorlaştırır.

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ecenaz Üçer - Eda

Korhan Herduran - Utku

Emrah Kaman - Haktan

Okan Çabalar - Serhat

Müfit Kayacan - Aslan

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçlü Pürüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.


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