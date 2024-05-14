Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?
Üçlü Pürüz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Üçlü Pürüz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Üçlü Pürüz filminin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. Peki, Üçlü Pürüz filminin konusu ne? Üçlü Pürüz filminin oyuncuları kim?
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini zorlaştırır.
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ecenaz Üçer - Eda
Korhan Herduran - Utku
Emrah Kaman - Haktan
Okan Çabalar - Serhat
Müfit Kayacan - Aslan
ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Üçlü Pürüz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer