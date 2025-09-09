Dövüş Kulübü (Knuckledust) filminin konusu ne? Dövüş Kulübü filminin oyuncuları kim?

Dövüş Kulübü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Kermack üstleniyor. Peki, Dövüş Kulübü filminin konusu ne? Dövüş Kulübü filminin oyuncuları kim?
DÖVÜŞ KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Özel bir polis teşkilatı, elit yeraltı dövüş sahası olan Club Knuckledust'a bir baskın düzenler. Ekip, kulübün kapılarını araladığında sayısız savaşçı, suikastçı ve serserinin cesetleriyle karşı karşıya kalır. Hayatta kalan tek kişi Hard Eight’tir. Başmüfettiş Katherine Keaton ve ekibinin, onun sağ kurtulan tek kişi mi yoksa ölenlerin katili mi olduğunu ortaya çıkarmak için sorgulayacak doksan dakikası vardır.
DÖVÜŞ KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Olivier Richters
Kate Dickie
Phil Davis
Moe Dunford
Gethin Anthony
Amy Bailey
Alex Ferns
Jaime Winstone
David Schaal
DÖVÜŞ KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dövüş Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.