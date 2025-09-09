Dövüş Kulübü (Knuckledust) filminin konusu ne? Dövüş Kulübü filminin oyuncuları kim?

Dövüş Kulübü filminin yönetmenliğini ve senaristliğini James Kermack üstleniyor. Peki, Dövüş Kulübü filminin konusu ne? Dövüş Kulübü filminin oyuncuları kim?

D Ö V Ü Ş KUL Ü B Ü FİLMİNİN KONUSU NE?

Özel bir polis teşkilatı, elit yeraltı dövüş sahası olan Club Knuckledust'a bir baskın düzenler. Ekip, kulübün kapılarını araladığında sayısız savaşçı, suikastçı ve serserinin cesetleriyle karşı karşıya kalır. Hayatta kalan tek kişi Hard Eight’tir. Başmüfettiş Katherine Keaton ve ekibinin, onun sağ kurtulan tek kişi mi yoksa ölenlerin katili mi olduğunu ortaya çıkarmak için sorgulayacak doksan dakikası vardır.

DÖVÜŞ KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Olivier Richters

Kate Dickie

Phil Davis

Moe Dunford

Gethin Anthony

Amy Bailey

Alex Ferns

Jaime Winstone

David Schaal

DÖVÜŞ KULÜBÜ FİLMİ IMDb PUANI KA Ç?

Dövüş Kulübü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.