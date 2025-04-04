Dron Savaşı filminin konusu ne? Dron Savaşı filminin oyuncuları kim?
Dron Savaşı (Battle Drone) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dron Savaşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dron Savaşı filminin konusu ne? Dron Savaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dron Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Mitch Gould oturuyor. Filmin senaristliğini Mitch Gould, Jo Marr ve Michael Philip üstleniyor. Peki, Dron Savaşı filminin konusu ne? Dron Savaşı filminin oyuncuları kim?
DRON SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmde askerler ile savaşçı robotlar karşı karşıya geliyor. Bir grup yetenekli paralı asker, ABD hükumeti tarafından ihanete uğrarlar ve yeni, öldürücü insansı droidler ekibi tarafından kurulan pusuyu geçmek zorunda kalırlar.
DRON SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dominique Swain
Jason Earles
Natassia Malthe
Oleg Taktarov
Louis Mandylor
Dan Southworth
Richard Alan Reid
Jo Marr
Michael Paré
Robert Reynolds
DRON SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dron Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
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