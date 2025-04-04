Yayınlanma: 04.04.2025 - 18:58

Güncelleme: 04.04.2025 - 18:58

Dron Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Mitch Gould oturuyor. Filmin senaristliğini Mitch Gould, Jo Marr ve Michael Philip üstleniyor. Peki, Dron Savaşı filminin konusu ne? Dron Savaşı filminin oyuncuları kim?

DRON SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde askerler ile savaşçı robotlar karşı karşıya geliyor. Bir grup yetenekli paralı asker, ABD hükumeti tarafından ihanete uğrarlar ve yeni, öldürücü insansı droidler ekibi tarafından kurulan pusuyu geçmek zorunda kalırlar.

DRON SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominique Swain

Jason Earles

Natassia Malthe

Oleg Taktarov

Louis Mandylor

Dan Southworth

Richard Alan Reid

Jo Marr

Michael Paré

Robert Reynolds

DRON SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dron Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.