Sosyete Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sosyete Şaban filmi ne zaman çekildi?

Sosyete Şaban filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sosyete Şaban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sosyete Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sosyete Şaban filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

Sosyete Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sosyete Şaban filmi ne zaman çekildi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 21:27

Sosyete Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturyor. Filmin senaristliğini Kartal Tibet, İhsan Yüce ve Kemal Sunal üstleniyor. Peki, Sosyete Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim? Sosyete Şaban filmi ne zaman çekildi? 

SOSYETE ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sosyete Şaban, kendisini beğenmeyen beşik kertmesinin kalbine girmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Köylü Şaban Ağa, beşik kertmesi olan Peri adındaki kadınla evlenecekleri günün hayali ile yaşamaktadır. Güzel bir kadın olan Peri ise Şaban’ın varlığından bile haberdar değildir. Amerika’daki eğitimini tamamlamasının ardından ailesinin yanına geri dönen Peri, babasının ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduğunu öğrenir. Babası, yaşadıkları bunalımdan çıkış yolunun kızının, zengin bir adam olan Şaban ile evlenmesinde görmektedir. Babasının içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Peri, Şaban ile evlenmeyi kabul eder. Ancak, gereken parayı alındıktan sonra Şaban’dan kaçarak şehre, eski yaşantısına geri döner. Kendine yapılanlardan dolayı incinen Şaban, genç kızdan intikam almaya kararlıdır. Köylü yaşamından kurtulup, tam bir şehir insanına dönüşen Şaban, Peri’nin karşısına Dilaver Bey olarak çıkacaktır.

SOSYETE ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sosyete Şaban filmi 1985 yılında izleyicisi ile buluştu.

SOSYETE ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Perihan Savaş

Kenan Pars

Süleyman Turan

İhsan Yüce

Sırrı Elitaş

Reha Yurdakul

Yüksel Gözen

İskender Bağcılar 

Giray Alpan 

Çetin Başaran 

SOSYETE ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sosyete Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.


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