Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim?

Plazaların Gölgesinde (Plaza Catedral) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Plazaların Gölgesinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:24

Plazaların Gölgesinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abner Benaim üstleniyor. Peki, Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim? 

PLAZALARIN GÖLGESİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

6 yaşındaki oğlunu korkunç bir kazada kaybeden Alicia, o günden sonra oldukça kederli günler yaşamaya başlar. Eşiyle boşanan genç kadın, yaşadığı plazanın önünde arabalara göz kulak olan 13 yaşındaki bir çocukla tanışır ve zaman geçtikçe aralarında güçlü bir bağ oluşur. Bir gün çocuğu sokakta kanlar içinde bulan Alicia, ona ne kadar değer verdiğini ve yaşama tekrar tutunması için bir sebebinin olduğunu farkeder.

PLAZALARIN GÖLGESİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ilse Salas

Fernando Xavier De Casta

Manolo Cardona

Marcos Bernal Lopez

Luan Sampo Valdés

Elsa Fajardo

Abner Benaim

Nick Romano

Oris Mayte Nicholson

Yohanys Brown Torres

PLAZALARIN GÖLGESİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Plazaların Gölgesinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.


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