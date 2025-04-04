Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim?
Plazaların Gölgesinde (Plaza Catedral) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Plazaların Gölgesinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Plazaların Gölgesinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abner Benaim üstleniyor. Peki, Plazaların Gölgesinde filminin konusu ne? Plazaların Gölgesinde filminin oyuncuları kim?
PLAZALARIN GÖLGESİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
6 yaşındaki oğlunu korkunç bir kazada kaybeden Alicia, o günden sonra oldukça kederli günler yaşamaya başlar. Eşiyle boşanan genç kadın, yaşadığı plazanın önünde arabalara göz kulak olan 13 yaşındaki bir çocukla tanışır ve zaman geçtikçe aralarında güçlü bir bağ oluşur. Bir gün çocuğu sokakta kanlar içinde bulan Alicia, ona ne kadar değer verdiğini ve yaşama tekrar tutunması için bir sebebinin olduğunu farkeder.
PLAZALARIN GÖLGESİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ilse Salas
Fernando Xavier De Casta
Manolo Cardona
Marcos Bernal Lopez
Luan Sampo Valdés
Elsa Fajardo
Abner Benaim
Nick Romano
Oris Mayte Nicholson
Yohanys Brown Torres
PLAZALARIN GÖLGESİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Plazaların Gölgesinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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