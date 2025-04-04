Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim?

Ejderha Askerler (Dragon Soldiers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejderha Askerler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:57

Ejderha Askerler filminin yönetmen koltuğunda Hank Braxtan oturuyor. Filmin senaristliğini Dan Sinclair üstleniyor. Peki, Ejderha Askerler filminin konusu ne? Ejderha Askerler filminin oyuncuları kim? 

EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir banliyö kasabasının çevresinde bulunan bir ormanda ölümcül bir canavar pusuda beklemektedir. Canavar, kendisine yaklaşan herkesi öldürmektedir. Canavarın saldırısını önlemek için bir grup asker bölgeye gönderilir. Ateş püskürten canavarı öldürmeye çalışan askerler, kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulurlar.

EJDERHA ASKERLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arielle Brachfeld

Anne McDaniels

Ruben Pla

Antuone Torbert

Tarkan Dospil

Dan Sinclair

Neil Mandt

Motown Maurice

EJDERHA ASKERLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderha Askerler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.


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