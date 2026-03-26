Dron Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Mitch Gould oturuyor. Filmin senaristliğini Mitch Gould, Jo Marr ve Michael Philip üstleniyor. Peki, Dron Savaşı filminin konusu ne? Dron Savaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DRON SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Askerler, kendilerini yüksek teknolojili insansı savaş robotlarının kurduğu ölümcül bir tuzağın içinde bulur. Hayatta kalabilmek için yalnızca fiziksel yeteneklerine değil, aynı zamanda zekâlarına ve ekip ruhuna da güvenmek zorundadırlar. İnsan ile makine arasındaki bu çarpışma ise savaşın sınırlarını yeniden tanımlar.

DRON SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dominique Swain

Jason Earles

Natassia Malthe

Oleg Taktarov

Louis Mandylor

Dan Southworth

Richard Alan Reid

Jo Marr

Michael Paré

Robert Reynolds

DRON SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dron Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.