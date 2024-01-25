Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:09

Güncelleme: 25.01.2024 - 15:09

Başrolünde Bergüzar Korel’in yer aldığı polisiye dizisi Düğüm için nefesler tutuldu. Amazon Prime'ın ilk yerli yapımı Düğüm dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin yönetmen koltuğundan Can Ulkay oturuyor. Senaryosu ise Hilal Yıldız, Nazlı Kaçan ve Yekt aTorun imzası taşıyor. Peki, Düğüm dizisi konusu ne? Düğüm dizisi oyuncuları kim? Düğüm dizisi ne zaman yayımlanacak?

DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NE?

Düğüm, başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan’ın hikayesini konu ediyor. Neslihan Turhan, dürüstlüğü ile izleyicilerin gözdesi olan başarılı bir habercidir. Kayıp ve cinayetlerle ilgili dosyaların ele alındığı “Tek Gerçek” programı ile kariyerinin zirvesinde olan Neslihan’ın hayatı, oğlu Can’ın arkadaşı Leyla’yı öldürmekle suçlanmasıyla altüst olur. Kendisini büyük bir kabusun içerisinde bulan Neslihan, oğlunu korumak ve gerçekleri ortaya çıkarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olan Neslihan, oğlunu hapse atma pahasına Leyla’nın katilinin peşine düşecek midir?

DÜĞÜM DİZİSİ OYUNCULARI

Bergüzar Korel

Caner Cindoruk

Serkan Altunorak

Itır Esen

Kaan Miraç Sezen

Erkan Bektaş

DÜĞÜM DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı, Prime Video'nun ilk yerli dizisi "Düğüm" 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

