Düğün Davetiyesi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Annemarie Jacir üstleniyor. Peki, Düğün Davetiyesi filminin konusu ne? Düğün Davetiyesi filminin oyuncuları kim?

DÜĞÜN DAVETİYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

60’lı yaşlarındaki boşanmış bir baba ve öğretmen olan Abu Shadi, Nazareth’de yaşamaktadır. Kızı evlenmeye hazırlanıyordur. Yıllardır yurtdışında yaşayan ve mimar olan oğlu; Roma’dan gelip ona hazırlıklarda yardımcı olana kadar tek yaşamak zorundadır. Abu Shadi yıllardır oğlunu görmemiştir ve onun hakkında pek de bir bilgisi yoktur. Düğün için hazırlıklara başlayan baba ve oğlu, Filistin geleneklerine göre her misafire tek tek gidip davetiyeleri vermelidirler. Bu garip ikili günlerini beraber geçirirken ilişkileri de sınanmış olur.

DÜĞÜN DAVETİYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mohammad Bakri

Saleh Bakri

Maria Zreik

Ruba Blal

Tarik Kopty

Ossama Bawardi

Rana Alamudin Karam

Henry Andrawes

DÜĞÜN DAVETİYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düğün Davetiyesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.