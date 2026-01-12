Düğün Dernek 2: Sünnet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ne? Düğün Dernek 2: Sünnet filminin oyuncuları kim?

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NE?

Çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleşen Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ise şöyle:

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kirli - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düğün Dernek 2: Sünnet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.