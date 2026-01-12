Düğün Dernek 2: Sünnet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstleniyor. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ne? Düğün Dernek 2: Sünnet filminin oyuncuları kim?
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NE?
Çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleşen Düğün Dernek 2: Sünnet filminin konusu ise şöyle:
Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI KİM?
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kirli - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu
DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Düğün Dernek 2: Sünnet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.