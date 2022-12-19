5'ten 7'ye Cleo filminin konusu ne, oyuncuları kim?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:17

5'ten 7'ye Cleo (Cleo From 5 to 7), yönetmenliğini ve senaristliğini Agnès Varda'nın üstlendiği, 1962 yapımlı bir dram filmidir.

5'TEN 7'YE CLEO FİLMİNİN KONUSU NE?

Şarkıcı ve hastalık hastası olan Cleo, doktorunun test sonuçlarını beklerken kanser olabileceğinden giderek daha fazla endişe duymaya başlar.

5'TEN 7'YE CLEO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Corinne Marchand

Antoine Bourseiller

Dominique Davray

5'TEN 7'YE CLEO FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

5'ten 7'ye Cleo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.