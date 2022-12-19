5'ten 7'ye Cleo filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1962 yılında vizyona giren 5'ten 7'ye Cleo filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, 5'ten 7'ye Cleo filminin konusu ne? 5'ten 7'ye Cleo filminin oyuncuları kim? 5'ten 7'ye Cleo filminin IMDb puanı kaç?
5'ten 7'ye Cleo (Cleo From 5 to 7), yönetmenliğini ve senaristliğini Agnès Varda'nın üstlendiği, 1962 yapımlı bir dram filmidir.
5'TEN 7'YE CLEO FİLMİNİN KONUSU NE?
Şarkıcı ve hastalık hastası olan Cleo, doktorunun test sonuçlarını beklerken kanser olabileceğinden giderek daha fazla endişe duymaya başlar.
5'TEN 7'YE CLEO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Corinne Marchand
Antoine Bourseiller
Dominique Davray
5'TEN 7'YE CLEO FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
5'ten 7'ye Cleo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.
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