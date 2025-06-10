Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim?

Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim?

10.06.2025 17:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim?

Dünya Dışı (Extraterrestrial) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya Dışı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Dünya Dışı filminin yönetmen koltuğunda Colin Minihan oturuyor. Filmin senaristliğini Colin Minihan, Stuart Ortiz üstleniyor. Peki, Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim? 

DÜNYA DIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir grup gencin, ormanın ücra bir köşesindeki kulübede hafta sonlarını geçirme planlarının, uzaylıların saldırısı sonucunda bozulmasını konu alan film; senarist - yönetmen kardeşlerin ilk filmlerinin aksine, fazlasıyla 80'ler korku - gerilim konseptinden besleniyor!

DÜNYA DIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brittany Allen - April

Freddie Stroma - Kyle

Melanie Papalia - Melanie

Jesse Moss - Seth

Anja Savcic - Lex

Sean Rogerson - Deputy Mitchell

Emily Perkins - Nancy

Mike Kovac - Clerk

Fred Keating - Mike

Michael Ironside - Travis

Gil Bellows - Murphy

Reese Alexander - officer

Jacob Tremblay - Matty

DÜNYA DIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünya Dışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir?