Dünya Dışı filminin yönetmen koltuğunda Colin Minihan oturuyor. Filmin senaristliğini Colin Minihan, Stuart Ortiz üstleniyor. Peki, Dünya Dışı filminin konusu ne? Dünya Dışı filminin oyuncuları kim?
DÜNYA DIŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir grup gencin, ormanın ücra bir köşesindeki kulübede hafta sonlarını geçirme planlarının, uzaylıların saldırısı sonucunda bozulmasını konu alan film; senarist - yönetmen kardeşlerin ilk filmlerinin aksine, fazlasıyla 80'ler korku - gerilim konseptinden besleniyor!
DÜNYA DIŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brittany Allen - April
Freddie Stroma - Kyle
Melanie Papalia - Melanie
Jesse Moss - Seth
Anja Savcic - Lex
Sean Rogerson - Deputy Mitchell
Emily Perkins - Nancy
Mike Kovac - Clerk
Fred Keating - Mike
Michael Ironside - Travis
Gil Bellows - Murphy
Reese Alexander - officer
Jacob Tremblay - Matty
DÜNYA DIŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünya Dışı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.