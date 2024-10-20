Dünya Savaşı Z filminin konusu ne? Dünya Savaşı Z oyuncuları kim?
Dünya Savaşı Z (World War Z) filmi televizyonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dünya Savaşı Z filminin konuus ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Dünya Savaşı Z filminin konusu ne? Dünya Savaşı Z oyuncuları kim?
Dünya Savaşı Z filmi izleycisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dünya Savaşı Z filminin yönetmen koltuğunda Marc Forster oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Michael Carnahan ve J. Michael Straczynski üstleniyor. Peki, Dünya Savaşı Z filminin konusu ne? Dünya Savaşı Z oyuncuları kim?
DÜNYA SAVAŞI Z FİLMİNİN KONUSU NE?
Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır... Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır.
DÜNYA SAVAŞI Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt - Gerry Lane
Mireille Enos - Karen Lane
Elyes Gabel - Dr. Andrew Fassbach
James Badge Dale - Captain Speke
Fana Mokoena - Thierry
Daniella Kertesz - Segen
David Morse - Ex-CIA Agent
Matthew Fox - Parajumper
Abigail Hargrove - Rachel Lane
Sterling Jerins - Constance Lane
Ludi Boeken - Jurgen Warmbrunn
Grégory Fitoussi - C130 Pilot
Fabrizio Zacharee - Guido Tomas
David Andrews - Mullenaro
Michiel Huisman - Ellis
Eric West - Jason
Trevor White - C-17 Pilot
Daniel Newman (II) - Mick Jones
Sarah Sharman - Zombie
Katrina Vasilieva - Valentina
Mustafa Harris - Lincoln
Gio Dangadze - Tyler
Peter Basham - Harrison
Basher Savage - Vityok
Vicky Araico - Tomas'ın Annesi
DÜNYA SAVAŞI Z FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Dünya Savaşı Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Katledilen bebek sayısı çok daha fazla...'
- Evinde ölü bulunmuştu: Son yolculuğuna uğurlandı!
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- Galatasaray, 3 puanı golcüleriyle aldı!
- Mevzu yine Gezi'ye
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi