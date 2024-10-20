Yayınlanma: 20.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 20.10.2024 - 13:30

Dünya Savaşı Z filmi izleycisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dünya Savaşı Z filminin yönetmen koltuğunda Marc Forster oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Michael Carnahan ve J. Michael Straczynski üstleniyor. Peki, Dünya Savaşı Z filminin konusu ne? Dünya Savaşı Z oyuncuları kim?

DÜNYA SAVAŞI Z FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır... Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır.

DÜNYA SAVAŞI Z FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt - Gerry Lane

Mireille Enos - Karen Lane

Elyes Gabel - Dr. Andrew Fassbach

James Badge Dale - Captain Speke

Fana Mokoena - Thierry

Daniella Kertesz - Segen

David Morse - Ex-CIA Agent

Matthew Fox - Parajumper

Abigail Hargrove - Rachel Lane

Sterling Jerins - Constance Lane

Ludi Boeken - Jurgen Warmbrunn

Grégory Fitoussi - C130 Pilot

Fabrizio Zacharee - Guido Tomas

David Andrews - Mullenaro

Michiel Huisman - Ellis

Eric West - Jason

Trevor White - C-17 Pilot

Daniel Newman (II) - Mick Jones

Sarah Sharman - Zombie

Katrina Vasilieva - Valentina

Mustafa Harris - Lincoln

Gio Dangadze - Tyler

Peter Basham - Harrison

Basher Savage - Vityok

Vicky Araico - Tomas'ın Annesi

DÜNYA SAVAŞI Z FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Dünya Savaşı Z filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.