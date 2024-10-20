Aşıklar Şehri filminin konusu ne? Aşıklar Şehri oyuncuları kim?
Aşıklar Şehri (La La Land) filmi televizyonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Aşıklar Şehri filminin konuus ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Aşıklar Şehri filminin konusu ne? Aşıklar Şehri oyuncuları kim?
Aşıklar Şehri filmi izleycisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Aşıklar Şehri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Damien Chazelle üstleniyor. Peki, Aşıklar Şehri filminin konusu ne? Aşıklar Şehri oyuncuları kim?
LA LA LAND FİLMİNİN KONUSU NE?
Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.
Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.
LA LA LAND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ryan Gosling - Sebastian
Emma Stone - Mia
John Legend - Keith
J.K. Simmons - Bill
Rosemarie DeWitt - Laura
Finn Wittrock - Greg
Callie Hernandez - Lisa
Sonoya Mizuno - Caitlin
Jessica Rothe - Alexis
Tom Everett Scott - David
Josh Pence - Josh
Jason Fuchs - Carlo
Meagen Fay - Mia'nın Annesi
Zoe Hall - Chelsea
Hemky Madera - Jimmy
Claudine Claudio - Karen
Anna Chazelle - Sarah
Damon Gupton - Harry
Marius De Vries - Clyde
Valarie Rae Miller - Amy Brandt
LA LA LAND FİLMİ KAÇ OSCAR ALDI?
La La Land filmi 89. Akademi Ödülleri'nde; En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Film Müziği, En İyi Sinematografi alanlarında 5 Oscar kazandı.
LA LA LAND FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
La La Land filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.
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