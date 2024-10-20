Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:51

Güncelleme: 20.10.2024 - 10:51

Aşıklar Şehri filmi izleycisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Aşıklar Şehri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Damien Chazelle üstleniyor. Peki, Aşıklar Şehri filminin konusu ne? Aşıklar Şehri oyuncuları kim?

LA LA LAND FİLMİNİN KONUSU NE?

Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

LA LA LAND FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ryan Gosling - Sebastian

Emma Stone - Mia

John Legend - Keith

J.K. Simmons - Bill

Rosemarie DeWitt - Laura

Finn Wittrock - Greg

Callie Hernandez - Lisa

Sonoya Mizuno - Caitlin

Jessica Rothe - Alexis

Tom Everett Scott - David

Josh Pence - Josh

Jason Fuchs - Carlo

Meagen Fay - Mia'nın Annesi

Zoe Hall - Chelsea

Hemky Madera - Jimmy

Claudine Claudio - Karen

Anna Chazelle - Sarah

Damon Gupton - Harry

Marius De Vries - Clyde

Valarie Rae Miller - Amy Brandt

LA LA LAND FİLMİ KAÇ OSCAR ALDI?

La La Land filmi 89. Akademi Ödülleri'nde; En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Yapım Tasarımı, En İyi Film Müziği, En İyi Sinematografi alanlarında 5 Oscar kazandı.

LA LA LAND FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

La La Land filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.