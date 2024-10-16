Yayınlanma: 16.10.2024 - 20:05

Güncelleme: 16.10.2024 - 20:05

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor, dizinin senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme aldı. Yeni NOW dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki. Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

AŞK EVLİLİK BOŞANMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesi ele alınıyor.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun, Müjde Uzman‘ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Yayın tarihi henüz bilinmiyor.

