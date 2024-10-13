Dünyadan Mesajlar filminin konusu ne? Dünyadan Mesajlar filminin oyuncuları kim?
Dünyadan Mesajlar (Earth to Echo) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyadan Mesajlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünyadan Mesajlar filminin konusu ne? Dünyadan Mesajlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dünyadan Mesajlar filminin yönetmen koltuğunda Dave Green oturuyor. Filmin senaristliğini Henry Gayden üstleniyor. Peki, Dünyadan Mesajlar filminin konusu ne? Dünyadan Mesajlar filminin oyuncuları kim?
DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Sıkı dostlar Alex, Tuck ve Munch her daim macera peşinde koşarken macera onları bulur. Yaşadıkları mahallede yapımı başlayan bir inşaat tuhaf bir durum başgösterir, zira cep telefonlarına kimliği belirsiz bir yerden okuyamadıkları türden mesajlar gelmektedir ve bu durumu ailelerine açıklarlar. Ne var ki çocuklarını iyi tanıyan aileleri, bu mesajları çocuklarının hayal gücüne yorar. Şimdi iş başa düşmüştür ve üç dost aradıkları cevapları bulabilmek için yola koyulur. Kısa bir süre sonra gece karanlığının içerisinde ilk bakışta devasa bir kayaya benzeyen bir cisimle karşılaşırlar ve hemen ardından gizemli bir mavi ışık yanmaya başlar...
DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Teo Halm - Alex
Brian Bradley - Tuck
Reese Hartwig - Munch
Ella Wahlestedt - Emma
Jason Gray-Stanford - Dr. Lawrence Madsen
Algee Smith - Marcus Simms
Cassius Willis - Calvin Simms
Sonya Leslie - Tuck'ın Annesi
Kerry O'Malley - Janice Douglas
Virginia Louise Smith - Betty Barrett
Peter MacKenzie - Emma'nın Babası
Valerie Wildman - Valerie Wildman, Emma'nın Annesi
Chris Wylde - Güvenlik Görevlisi
Mary Pat Gleason - Dusty
Brooke Dillman - Diner Waitress
Myk Watford - Blake Douglas
Tiffany Espensen - Charlie
Israel Broussard - Cameron
Drake Kemper - Mookie
Sara Arrington - Munch's Mother's Friend
Arthur Darbinyan - Mağaza Sahibi
DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünyadan Mesajlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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