Yayınlanma: 13.10.2024 - 18:15

Güncelleme: 13.10.2024 - 18:15

Dünyadan Mesajlar filminin yönetmen koltuğunda Dave Green oturuyor. Filmin senaristliğini Henry Gayden üstleniyor. Peki, Dünyadan Mesajlar filminin konusu ne? Dünyadan Mesajlar filminin oyuncuları kim?

DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıkı dostlar Alex, Tuck ve Munch her daim macera peşinde koşarken macera onları bulur. Yaşadıkları mahallede yapımı başlayan bir inşaat tuhaf bir durum başgösterir, zira cep telefonlarına kimliği belirsiz bir yerden okuyamadıkları türden mesajlar gelmektedir ve bu durumu ailelerine açıklarlar. Ne var ki çocuklarını iyi tanıyan aileleri, bu mesajları çocuklarının hayal gücüne yorar. Şimdi iş başa düşmüştür ve üç dost aradıkları cevapları bulabilmek için yola koyulur. Kısa bir süre sonra gece karanlığının içerisinde ilk bakışta devasa bir kayaya benzeyen bir cisimle karşılaşırlar ve hemen ardından gizemli bir mavi ışık yanmaya başlar...

DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Teo Halm - Alex

Brian Bradley - Tuck

Reese Hartwig - Munch

Ella Wahlestedt - Emma

Jason Gray-Stanford - Dr. Lawrence Madsen

Algee Smith - Marcus Simms

Cassius Willis - Calvin Simms

Sonya Leslie - Tuck'ın Annesi

Kerry O'Malley - Janice Douglas

Virginia Louise Smith - Betty Barrett

Peter MacKenzie - Emma'nın Babası

Valerie Wildman - Valerie Wildman, Emma'nın Annesi

Chris Wylde - Güvenlik Görevlisi

Mary Pat Gleason - Dusty

Brooke Dillman - Diner Waitress

Myk Watford - Blake Douglas

Tiffany Espensen - Charlie

Israel Broussard - Cameron

Drake Kemper - Mookie

Sara Arrington - Munch's Mother's Friend

Arthur Darbinyan - Mağaza Sahibi

DÜNYADAN MESAJLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyadan Mesajlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.