Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:06

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:06

Dürüst Hırsız filminin yönetmen koltuğunda Mark Williams oturuyor. Senaristliğini Steve Allrich ve Mark Williams üstleniyor. Peki, Dürüst Hırsız filminin konusu ne? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kim?

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie’ye aşık olur. Annie’ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom’u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder. Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie’nin de desteğiyle FBI’a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI’ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom’un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall’u gönderir. Tom’un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson - Tom Dolan

Kate Walsh - Annie Wilkins

Jai Courtney - John Nivens

Jeffrey Donovan - Ajan Meyers

Anthony Ramos - Ramon Hall

Robert Patrick - Ajan Sam Baker

Jasmine Cephas Jones - Beth Hall

Michael Malvesti

Devon Diep - Hemşire

Herlin Navarro

Birol Tarkan Yıldız - Patron Mike

Jose Guns Alves

Lewis D. Wheeler

Osmani Rodriguez - Dedektif

Janelle Feigley

Jamie Ghazarian

Adam Teper

Mark Rhynard

Jeffrey Wright

Guy Cooper

James Milord

Kayla Caulfield

Adrian M. Mompoint

Arthur Hiou

DÜRÜST HIRSIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dürüst Hırsız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.