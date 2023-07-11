Dürüst Hırsız filminin konusu ne? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kim?
Dürüst Hırsız (Honest Thief) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dürüst Hırsız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dürüst Hırsız filminin konusu ne? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dürüst Hırsız filminin yönetmen koltuğunda Mark Williams oturuyor. Senaristliğini Steve Allrich ve Mark Williams üstleniyor. Peki, Dürüst Hırsız filminin konusu ne? Dürüst Hırsız filminin oyuncuları kim?
DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dürüst Hırsız, aşık olduktan sonra teslim olmaya karar veren bir banka soyguncusunun hikayesini konu ediyor. Ünlü bir hırsız olan Tom, ganimetlerini sakladığı depoda çalışan Annie’ye aşık olur. Annie’ye karşı hissettiği duygular, onun hayatının değişmesine neden olur. Annie, Tom’u geçmişindeki hataları artık arkasında bırakması ve kendisine yeni bir dünya kurması konusunda teşvik eder. Yalanlar üzerine bir ilişki kurmak istemeyen Tom, Annie’nin de desteğiyle FBI’a teslim olmaya karar verir. Suçlarını itiraf etmek için FBI’ı aradığında, ajan Baker ve ajan Meyers bunun bir şaka olduğunu düşünür. Tom’un anlattıklarını ciddiye almayan ajanlar, konuyla ilgilenmesi için daha az kıdemli ajan olan Nivens ve Hall’u gönderir. Tom’un söylediklerinin gerçek olduğunu anlayan iki ajan, toplanan bu yasa dışı paranın daha iyi bir hayat kurmanın yolu olduğunu düşünürler. Bu durum üzerine iyi ile kötünün yer değiştirdiği bir kedi ve oyunu başlar.
DÜRÜST HIRSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson - Tom Dolan
Kate Walsh - Annie Wilkins
Jai Courtney - John Nivens
Jeffrey Donovan - Ajan Meyers
Anthony Ramos - Ramon Hall
Robert Patrick - Ajan Sam Baker
Jasmine Cephas Jones - Beth Hall
Michael Malvesti
Devon Diep - Hemşire
Herlin Navarro
Birol Tarkan Yıldız - Patron Mike
Jose Guns Alves
Lewis D. Wheeler
Osmani Rodriguez - Dedektif
Janelle Feigley
Jamie Ghazarian
Adam Teper
Mark Rhynard
Jeffrey Wright
Guy Cooper
James Milord
Kayla Caulfield
Adrian M. Mompoint
Arthur Hiou
DÜRÜST HIRSIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dürüst Hırsız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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