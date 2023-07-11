Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ne? Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim?
Kolombiyalı: İntikam Meleği (Colombiana) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ne? Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Senaristliğini Robert Mark Kamen ve Luc Besson üstleniyor. Peki, Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ne? Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim?
KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
9 yaşında Cataleya adındaki küçük bir kız 1992 yılında Kolombiya'da ailesinin öldürülmesine şahit olur ve kendisi de canını zor kurtarır. Tanınmış bir gangster olan amcası Emilio'nun koruyuculuğunda ABD'ye göç eder.
Cataleya, intikam ateşiyle büyüyüp artık genç ve güzel bir kadın olduğunda, amcasının kiralık katillerinden birine dönüşür. Fakat geçen bu sürede anne ve babasının katledilişini asla unutmaz ve öldürdüğü insanların göğsüne bir orkide çiçeği çizerek, her cinayetin ardında kendisinden bir iz bırakır. Cataleya intikamı sonuna kadar götürmeye yemin etmiştir.
KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zoe Saldaña - Cataleya Restrepo
Amandla Stenberg - Cataleya Restrepo
Cliff Curtis - Emilio Restrepo
Jordi Mollà - Marco
Cynthia Addai-Robinson - Alicia
Michael Vartan - Danny Delanay
Lennie James - Ajan James Ross
Tony Dalton
Jesse Borrego - Fabio Restrepo
Affif Ben - Genarro Rizzo
Julie Nicolet
Max Martini - Özel Ajan Williams
Callum Blue - Steven Richard
Graham McTavish - Polis Şefi Warren
Reem Kherici
Ofelia Medina
Andrea Helene
Sam Douglas - William Woodgard
John McConnell - Smith
Beto Benites - Don Luis Sandoval
Mylène Pilutik - CIA
Ariane Brodier - Alexa
Sébastien Peres - Swat
Boris Tokarev
Irina Kireeva
Billy Slaughter - Ryan
Camille Delamarre
Denis Bespaly
Mark De Alessandro
Guillermo Rios - Emilio'nun Adamı
Doug Rao
Michael Shino
Alan Purwin
Javier Escobar - Marco'nun Adamı
Nikea Gamby-Turner - Shari
Alejandro Peraza
Michael Showers - Polis
Charles Maquignon - Çavuş Bill Attwood
Austin Naulty
Angel Garnica - Pepe
Wes Cannon - Polis
Julian Sedgwick
Richard Zeringue - Bürokrat
KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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