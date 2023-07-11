Yayınlanma: 11.07.2023 - 09:51

Güncelleme: 11.07.2023 - 09:51

Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Senaristliğini Robert Mark Kamen ve Luc Besson üstleniyor. Peki, Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin konusu ne? Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin oyuncuları kim?

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

9 yaşında Cataleya adındaki küçük bir kız 1992 yılında Kolombiya'da ailesinin öldürülmesine şahit olur ve kendisi de canını zor kurtarır. Tanınmış bir gangster olan amcası Emilio'nun koruyuculuğunda ABD'ye göç eder.

Cataleya, intikam ateşiyle büyüyüp artık genç ve güzel bir kadın olduğunda, amcasının kiralık katillerinden birine dönüşür. Fakat geçen bu sürede anne ve babasının katledilişini asla unutmaz ve öldürdüğü insanların göğsüne bir orkide çiçeği çizerek, her cinayetin ardında kendisinden bir iz bırakır. Cataleya intikamı sonuna kadar götürmeye yemin etmiştir.

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zoe Saldaña - Cataleya Restrepo

Amandla Stenberg - Cataleya Restrepo

Cliff Curtis - Emilio Restrepo

Jordi Mollà - Marco

Cynthia Addai-Robinson - Alicia

Michael Vartan - Danny Delanay

Lennie James - Ajan James Ross

Tony Dalton

Jesse Borrego - Fabio Restrepo

Affif Ben - Genarro Rizzo

Julie Nicolet

Max Martini - Özel Ajan Williams

Callum Blue - Steven Richard

Graham McTavish - Polis Şefi Warren

Reem Kherici

Ofelia Medina

Andrea Helene

Sam Douglas - William Woodgard

John McConnell - Smith

Beto Benites - Don Luis Sandoval

Mylène Pilutik - CIA

Ariane Brodier - Alexa

Sébastien Peres - Swat

Boris Tokarev

Irina Kireeva

Billy Slaughter - Ryan

Camille Delamarre

Denis Bespaly

Mark De Alessandro

Guillermo Rios - Emilio'nun Adamı

Doug Rao

Michael Shino

Alan Purwin

Javier Escobar - Marco'nun Adamı

Nikea Gamby-Turner - Shari

Alejandro Peraza

Michael Showers - Polis

Charles Maquignon - Çavuş Bill Attwood

Austin Naulty

Angel Garnica - Pepe

Wes Cannon - Polis

Julian Sedgwick

Richard Zeringue - Bürokrat

KOLOMBİYALI: İNTİKAM MELEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kolombiyalı: İntikam Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.