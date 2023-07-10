Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:52

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:52

Uzay Oyunları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gavin Hood üstleniyor. Peki, Uzay Oyunları filminin konusu ne? Uzay Oyunları filminin oyuncuları kim?

UZAY OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

'Ender's Game', 2070 yılında geçen, fütüristik bir film. Dünyaya yapılan bir 'alien' saldırısı sonrasında hayatta kalmak için savaşmaya başlayan insanlık, gezegenlerini ele geçirmeye çalışan 'Buggers' isimli yaratıklara karşı büyük bir mücadeleye girişirler. Görevinde başarılı olmaya çalışan insanoğlu, bu dünyadışı yaratıkları yok etmek için özel olarak çalışacak olan IF isimli seçkin bir ordu kurar. Hikayemizin başkarakteri Andrew Ender Wiggin ise özel yeteneklere sahip bir çocuktur ve bazı çocuklar gibi o da gelecekte bugger'lara karşı savaşması için özel olarak eğitilir.

UZAY OYUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Asa Butterfield - Andrew Ender Wiggin

Harrison Ford - Albay Hyrum Graff

Gavin Hood

Ben Kingsley - Mazer Rackham

Hailee Steinfeld - Petra Arkanian

Abigail Breslin - Valentine Wiggin

Viola Davis - Binbaşı Gwen Anderson

Moisés Arias - Bonzo Madrid

Aramis Knight - Bean

Jimmy Pinchak - Peter Wiggin

Nonso Anozie - Çavuş Dap

Khylin Rhambo - Dink Meeker

Suraj Partha - Alai

Brandon Soo Hoo - Fly Molo

Andrea Powell - Theresa Wiggin

Conor Carroll - Bernard

Han Soto - Soto

Jasmine Kaur - Professor

Stevie Ray Dallimore - John Wiggin

Wendy Miklovic - Female Doctor

Caleb J. Thaggard - Stilson

Edrick Browne - Hendee

Jacob Leinbach - Mick

Jessica Harthcock - Launchie

Ty Parker - Salamander

Noëlle Renée Bercy - Dragon

Alex Bartz - Launchie

UZAY OYUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzay Oyunları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.