Uzay Oyunları filminin konusu ne? Uzay Oyunları filminin oyuncuları kim?
Uzay Oyunları (Ender's Game) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzay Oyunları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzay Oyunları filminin konusu ne? Uzay Oyunları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Uzay Oyunları filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Gavin Hood üstleniyor. Peki, Uzay Oyunları filminin konusu ne? Uzay Oyunları filminin oyuncuları kim?
UZAY OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
'Ender's Game', 2070 yılında geçen, fütüristik bir film. Dünyaya yapılan bir 'alien' saldırısı sonrasında hayatta kalmak için savaşmaya başlayan insanlık, gezegenlerini ele geçirmeye çalışan 'Buggers' isimli yaratıklara karşı büyük bir mücadeleye girişirler. Görevinde başarılı olmaya çalışan insanoğlu, bu dünyadışı yaratıkları yok etmek için özel olarak çalışacak olan IF isimli seçkin bir ordu kurar. Hikayemizin başkarakteri Andrew Ender Wiggin ise özel yeteneklere sahip bir çocuktur ve bazı çocuklar gibi o da gelecekte bugger'lara karşı savaşması için özel olarak eğitilir.
UZAY OYUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Asa Butterfield - Andrew Ender Wiggin
Harrison Ford - Albay Hyrum Graff
Gavin Hood
Ben Kingsley - Mazer Rackham
Hailee Steinfeld - Petra Arkanian
Abigail Breslin - Valentine Wiggin
Viola Davis - Binbaşı Gwen Anderson
Moisés Arias - Bonzo Madrid
Aramis Knight - Bean
Jimmy Pinchak - Peter Wiggin
Nonso Anozie - Çavuş Dap
Khylin Rhambo - Dink Meeker
Suraj Partha - Alai
Brandon Soo Hoo - Fly Molo
Andrea Powell - Theresa Wiggin
Conor Carroll - Bernard
Han Soto - Soto
Jasmine Kaur - Professor
Stevie Ray Dallimore - John Wiggin
Wendy Miklovic - Female Doctor
Caleb J. Thaggard - Stilson
Edrick Browne - Hendee
Jacob Leinbach - Mick
Jessica Harthcock - Launchie
Ty Parker - Salamander
Noëlle Renée Bercy - Dragon
Alex Bartz - Launchie
UZAY OYUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Uzay Oyunları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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