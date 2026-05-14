“Düşes” dizisinin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Romantik komedi türündeki yapımın çekimlerine geçtiğimiz aylarda başlanırken, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi şimdiden merak uyandırmaya başladı. Peki, Düşes dizisinin konusu ne? Düşes dizisi oyuncuları kimler? Düşes nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

DÜŞES DİZİSİNİN KONUSU NE?

Modern bir “Külkedisi” hikâyesi olarak ekranlara taşınan “Düşes”, Yurdagül Şaşmaz karakterinin değişen hayatını konu alıyor. Mütevazı bir mahallede yaşayan Yurdagül’ün beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir dünyaya adım atmasıyla başlayan hikâye, onun zamanla “Gül” kimliğine dönüşüm sürecini anlatıyor.

DÜŞES DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pelin Karahan

Seçkin Özdemir

Gökberk Demirci

Erdal Özyağcılar

Nurseli İdiz

Nergis Kumbasar

Melisa Doğu

Fatma Toptaş

Mustafa Enis Bilir

DÜŞES NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Düşes” dizisinin, kulis bilgilerine göre Haziran 2026’nın ilk haftalarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Çekimleri devam eden dizinin kesin yayın tarihi ise yapımcı ekip tarafından henüz açıklanmadı.

Dizi için resmi yayın kanalı ya da platformu da netleşmiş değil. Ancak sektör kaynakları, yapımın bir ulusal kanalda yaz dizisi olarak ekrana gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.