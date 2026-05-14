Survivor Türkiye’da ödül oyununu kazanan takım izleyiciler tarafından merak edilirken, 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölüm büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, ödül oyununda kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Survivor'da eleme potasında kimler var? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu Mavi Takım kazandı.

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de eleme potasına giden isimler Barış, Can Berkay ve Nobre oldu.