1.09.2025 18:36:00
Düşman Hattı (Behind Enemy Lines) filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

Düşman Hattı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düşman Hattı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Düşman Hattı filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini David Veloz, Zak Penn üstleniyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim? 

DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Batı Avrupa'da yaptıkları keşif uçuşu esnasında fotoğraf çeken pilot Chris Burnett ve partneri Stackhouse'un uçakları esrarengiz birileri tarafından düşürülür. Stackhouse hemen kaçırılır ve esir düşer. Bu esnada Burnett ise tanımadığı bu düşman hattında hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Peşine düşen düşman askerlerinden kaçmaya çalışan talihsiz adamı bu durumdan kurtarmaya çalışan komutanı Reigart'tır. Fakat işler göründüğü gibi değildir...

DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabriel Macht

Owen Wilson

Gene Hackman

Charles Malik Whitfield

Joaquim de Almeida

David Keith

Olek Krupa

Vladimir Mashkov

Don Winston 

Eyal Podell 

Geoffrey Pierson 

George Davis 

Greg Goossen

Leon Russom 

Todd Boyce 

Dragan Marinković 

Laurence Mason

DÜŞMAN HATTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düşman Hattı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

