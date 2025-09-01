Düşman Hattı (Behind Enemy Lines) filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

Düşman Hattı filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini David Veloz, Zak Penn üstleniyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?
DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN KONUSU NE?
Batı Avrupa'da yaptıkları keşif uçuşu esnasında fotoğraf çeken pilot Chris Burnett ve partneri Stackhouse'un uçakları esrarengiz birileri tarafından düşürülür. Stackhouse hemen kaçırılır ve esir düşer. Bu esnada Burnett ise tanımadığı bu düşman hattında hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Peşine düşen düşman askerlerinden kaçmaya çalışan talihsiz adamı bu durumdan kurtarmaya çalışan komutanı Reigart'tır. Fakat işler göründüğü gibi değildir...
DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gabriel Macht
Owen Wilson
Gene Hackman
Charles Malik Whitfield
Joaquim de Almeida
David Keith
Olek Krupa
Vladimir Mashkov
Don Winston
Eyal Podell
Geoffrey Pierson
George Davis
Greg Goossen
Leon Russom
Todd Boyce
Dragan Marinković
Laurence Mason
DÜŞMAN HATTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Düşman Hattı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.