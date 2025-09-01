Düşman Hattı (Behind Enemy Lines) filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

Düşman Hattı filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini David Veloz, Zak Penn üstleniyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?

DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN KONUSU NE?

Batı Avrupa'da yaptıkları keşif uçuşu esnasında fotoğraf çeken pilot Chris Burnett ve partneri Stackhouse'un uçakları esrarengiz birileri tarafından düşürülür. Stackhouse hemen kaçırılır ve esir düşer. Bu esnada Burnett ise tanımadığı bu düşman hattında hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Peşine düşen düşman askerlerinden kaçmaya çalışan talihsiz adamı bu durumdan kurtarmaya çalışan komutanı Reigart'tır. Fakat işler göründüğü gibi değildir...

DÜŞMAN HATTI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gabriel Macht

Owen Wilson

Gene Hackman

Charles Malik Whitfield

Joaquim de Almeida

David Keith

Olek Krupa

Vladimir Mashkov

Don Winston

Eyal Podell

Geoffrey Pierson

George Davis

Greg Goossen

Leon Russom

Todd Boyce

Dragan Marinković

Laurence Mason

DÜŞMAN HATTI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Düşman Hattı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.