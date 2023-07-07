Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir? Düşüş filminin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:52

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:52

Düşüş filminin yönetmenliğini Tarsem Singh üstlendi. Senaristliğini ise Tarsem Singh, Dan Gilroy ve Nico Soultanakis yaptı. Peki, Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?

EBEDİ YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Engelli bir adam ile küçük bir kızın hastanede yaşadıkları olağandışı sevgi öyküsüdür. Adam ve kız kendi aralarında, intikam peşindeki beş kahramanla ilgili bir masal uydururlar: Maskeli bir kabadayı, Afrikalı kaçak bir köle, Hint bir mistik, İtalyan bir anarşist ve bir doğabilimci, ıssız bir adaya sürgün edilmişlerdir.

EBEDİ YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Catinca Untaru - Alexandria

Lee Pace - Roy Walker

Justine Waddell - Hemşire Evelyn

Daniel Caltagirone - Sinclair

Marcus Wesley - Otta Benga/Buz Dağıtıcısı

Robin Smith - Luigi

Kim Uylenbroek - Doktor

Leo Bill - Charles Darwin/Orderly

Emil Hostina - Alexandria'nın babası

Julian Bleach - Yaşlı hasta

EBEDİ YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Düşüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.