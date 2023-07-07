Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir? Düşüş filminin oyuncuları kimler?
Düşüş (The Fall) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düşüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düşüş filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...
Düşüş filminin yönetmenliğini Tarsem Singh üstlendi. Senaristliğini ise Tarsem Singh, Dan Gilroy ve Nico Soultanakis yaptı. Peki, Düşüş (The Fall) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Düşüş filmi gerçek hayattan mı uyarlandı?
EBEDİ YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Engelli bir adam ile küçük bir kızın hastanede yaşadıkları olağandışı sevgi öyküsüdür. Adam ve kız kendi aralarında, intikam peşindeki beş kahramanla ilgili bir masal uydururlar: Maskeli bir kabadayı, Afrikalı kaçak bir köle, Hint bir mistik, İtalyan bir anarşist ve bir doğabilimci, ıssız bir adaya sürgün edilmişlerdir.
EBEDİ YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Catinca Untaru - Alexandria
Lee Pace - Roy Walker
Justine Waddell - Hemşire Evelyn
Daniel Caltagirone - Sinclair
Marcus Wesley - Otta Benga/Buz Dağıtıcısı
Robin Smith - Luigi
Kim Uylenbroek - Doktor
Leo Bill - Charles Darwin/Orderly
Emil Hostina - Alexandria'nın babası
Julian Bleach - Yaşlı hasta
EBEDİ YOL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Düşüş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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