Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:35

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma'nın yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. senaryosunu ise Christopher McQuarrie ve Erik Jendresen kaleme aldı. Serinin hayranları yapımın ne zaman vizyona gireceğini merak ediyor. Peki, Mission: Impossible'ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek? Mission: Impossible 7'nin konusu ne? Mission: Impossible 7'nin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİNİN KONUSU NE?

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.

MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Ethan Hunt

Hayley Atwell - Grace

Rebecca Ferguson - Ilsa Faust

Vanessa Kirby - Alanna Mitsopolis

Pom Klementieff - Paris

Esai Morales - Gabriel

Simon Pegg - Benji Dunn

Ving Rhames - Luther Stickell

Henry Czerny - Eugene Kittridge

Yennis Cheung - Dior

Shea Whigham - Jasper Briggs

Frederick Schmidt - Zola Mitsopolis

Shea Whigham - Jasper Briggs

Frederick Schmidt - Zola Mitsopolis

Nicholas Hoult

Angela Bassett

Michelle Monaghan

Charles Parnell

Greg Tarzan Davis

Cary Elwes

Rob Delaney

Doroteya Toleva

Indira Varma

Marcin Dorocinski

Mariela Garriga

Alex Brock

Mark Gatiss

MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma , Türkiye'de 12 Temmuz'da vizyona girecek.

MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma filminin fragmanı 17 Mayıs'ta Paramount Pictures Youtube kanalı üzerinden yayımlandı.

