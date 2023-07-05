Mission: Impossible'ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek? Mission: Impossible 7'nin konusu ne? Mission: Impossible 7'nin oyuncuları kimler?
Tom Cruise'un efsaneleşmiş filmi Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma kısa bir süre sonra beyaz perdedeki yerini alacak. Sinema tutkunları yapımın ne zaman vizyona gireceğini, konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Mission: Impossible'ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek? Mission: Impossible 7'nin konusu ne? Mission: Impossible 7'nin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma'nın yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. senaryosunu ise Christopher McQuarrie ve Erik Jendresen kaleme aldı. Serinin hayranları yapımın ne zaman vizyona gireceğini merak ediyor. Peki, Mission: Impossible'ın yeni filmi ne zaman vizyona girecek? Mission: Impossible 7'nin konusu ne? Mission: Impossible 7'nin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİNİN KONUSU NE?
Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma, ikonik ajan Ethan Hunt ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını konu ediyor. Tom Cruise’un yeniden Ethan Hunt karakterine hayat vereceği aksiyon türündeki filmde, Rebecca Ferguson üçüncü kez Ilsa Faust karakterini canlandırırken, kadroda Simon Pegg, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise serinin beşinci devam halkasından itibaren yönetmen koltuğunda oturan Christopher McQuarrie üstleniyor.
MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Hayley Atwell - Grace
Rebecca Ferguson - Ilsa Faust
Vanessa Kirby - Alanna Mitsopolis
Pom Klementieff - Paris
Esai Morales - Gabriel
Simon Pegg - Benji Dunn
Ving Rhames - Luther Stickell
Henry Czerny - Eugene Kittridge
Yennis Cheung - Dior
Shea Whigham - Jasper Briggs
Frederick Schmidt - Zola Mitsopolis
Shea Whigham - Jasper Briggs
Frederick Schmidt - Zola Mitsopolis
Nicholas Hoult
Angela Bassett
Michelle Monaghan
Charles Parnell
Greg Tarzan Davis
Cary Elwes
Rob Delaney
Doroteya Toleva
Indira Varma
Marcin Dorocinski
Mariela Garriga
Alex Brock
Mark Gatiss
MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma , Türkiye'de 12 Temmuz'da vizyona girecek.
MISSION: IMPOSSIBLE FİLMİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?
Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma filminin fragmanı 17 Mayıs'ta Paramount Pictures Youtube kanalı üzerinden yayımlandı.
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