Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kimler?
Kod Adı: Angel filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kod Adı: Angel filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kimler?
Kod Adı: Angel filminin yönetmenliğini Ric Roman Waugh üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Ric Roman Waugh ve Robert Mark Kamen yapıyor. Peki, Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kimler?
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Gerard Butler - Mike Banning
Morgan Freeman - President Trumbull
Nick Nolte - Clay Banning
Danny Huston - Wade Jennings
Lance Reddick - David Gentry
Jada Smith - Helen Thompson
Tim Blake Nelson - Vice President Kirby
Michael Landes - Sam Wilcox
Frederick Schmidt - Travis Cole
Ori Pfeffer - Ajan Murphy
Rocci Boy Williams - Bruno
Mark Arnold - James Haskell
Osi Okerafor - Billy
Erol Mehmet - Ajan Sims
Joseph Millson - Ramirez
Katya Bakat - Cara
Sapir Azulay - Ajan Peterson
Martin Behrman - FBI Ajanı
Haley Bishop - Main Aide
Kerry Shale - Paul Sebring
Mark Rhino Smith - US Marshal Driver
Hadrian Howard - CAT Ajanı
Clayton Adams - Bellhop Nine
Atanas Srebrev - CAT Ajanı
Georgia Goodman - ICU Hemşiresi
Nathan Cooper - CAT Ajanı
Stuart McQuarrie - Doktor Siebertz
Maisie Cobley - Lynne Banning
KOD ADI: ANGEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Kod Adı: Angel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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