Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:41

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:41

Kod Adı: Angel filminin yönetmenliğini Ric Roman Waugh üstleniyor. Filmin senaristliğini ise Ric Roman Waugh ve Robert Mark Kamen yapıyor. Peki, Kod Adı: Angel filminin konusu nedir? Kod Adı: Angel filminin oyuncuları kimler?

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gerard Butler - Mike Banning

Morgan Freeman - President Trumbull

Nick Nolte - Clay Banning

Danny Huston - Wade Jennings

Lance Reddick - David Gentry

Jada Smith - Helen Thompson

Tim Blake Nelson - Vice President Kirby

Michael Landes - Sam Wilcox

Frederick Schmidt - Travis Cole

Ori Pfeffer - Ajan Murphy

Rocci Boy Williams - Bruno

Mark Arnold - James Haskell

Osi Okerafor - Billy

Erol Mehmet - Ajan Sims

Joseph Millson - Ramirez

Katya Bakat - Cara

Sapir Azulay - Ajan Peterson

Martin Behrman - FBI Ajanı

Haley Bishop - Main Aide

Kerry Shale - Paul Sebring

Mark Rhino Smith - US Marshal Driver

Hadrian Howard - CAT Ajanı

Clayton Adams - Bellhop Nine

Atanas Srebrev - CAT Ajanı

Georgia Goodman - ICU Hemşiresi

Nathan Cooper - CAT Ajanı

Stuart McQuarrie - Doktor Siebertz

Maisie Cobley - Lynne Banning

KOD ADI: ANGEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Kod Adı: Angel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.