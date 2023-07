Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:53

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:53

The Horror of Dolores Roach Blumhouse yapımı bir komedi korku dizisi. Aaron Mark tarafından yazılan ve yönetilen The Horror of Dolores Roach dizisinin konusu, oyuncuları ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, The Horror of Dolores Roach dizisinin konusu ne? The Horror of Dolores Roach dizisi nerede yayımlanacak? The Horror of Dolores Roach dizisinin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

THE HORROR OF DOLORES ROACH DİZİSİNİN KONUSU NE?

The Horror of Dolores Roach, haksız yere aldığı 16 yıl hapis cezasını çektikten sonra cebinde 200 dolar ve sırtındaki giysilerle ciddi bir şekilde nezihleşmiş olan Washington Heights’a dönen Dolores Roach’un hikayesini anlatıyor.

Erkek arkadaşı kayıp, ailesi çoktan gitmiş olan Dolores, orada eski keş arkadaşı Luis ile yeniden bir araya gelir. Luis, Dolores’in eski hayatından geriye kalan tek kalıntı olan empanada dükkânının alt katında kalmasına ve orada masözlük yapmasına izin verir. Hayatındaki yeni bulduğu istikrar vaadi hızla tehdit edildiğinde, “Magic Hands Dolores” hayatta kalmak için şok edici aşırılıklara sürüklenir ve beklenmedik profesyonel başarı karşısında Dolores ve Luis tehlikeli bir şekilde simbiyotik hale gelir ve Luis kendi tuhaf tercihlerini serbest bırakmak zorundadır.

THE HORROR OF DOLORES ROACH DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Aynı adlı popüler Gimlet podcast serisine dayanan The Horror of Dolores Roach, 7 Temmuz'da Prime Video kütüphanesine eklenecek.

THE HORROR OF DOLORES ROACH DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kita Updike

Justina Machado

Alejandro Hernandez

K. Todd Freeman

Jeffery Self

Jessica Pimentel

Jean Yoon

Judy Reyes

Marc Maron

Cyndi Lauper

THE HORROR OF DOLORES ROACH DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

The Horror of Dolores Roach dizisinin fragmanı 12 Haziran'da Prime Video Youtube kanalı üzerinden dizi tutkunları ile paylaşıldı.