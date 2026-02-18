Ejder Bruce Lee Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Rob Cohen oturuyor. Filmin senaristliğini Edward Khmara, John Raffo üstleniyor. Peki, Ejder Bruce Lee Efsanesi filminin konusu ne? Ejder Bruce Lee Efsanesi filminin oyuncuları kim?

EJDER BRUCE LEE EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dragon: The Bruce Lee story, aktör ve dövüş sanatları ustası olan Bruce Lee'nin hayat hikayesini konu ediyor. Bruce Lee'nin eşi Linda Lee Cadwell tarafından yazılan kitaptan uyarlanan filmde, Bruce Lee'nin hayatının bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor. Çocukken dövüş sanatları öğrenmeye başlayan Bruce Lee, yetişkin bir birey olduğunda artık ustası olduğu dövüş sanatları ile ilgili okul açtı. Dövüş sanatlarına olan yeteneği ve karizması ile yapımcı Bill Krieger'in dikkatini çeken Lee, yüzünü oyunculuğa çevirdi. Kısa sürede hem Hong Kong'dan hem de Hollywood'dan birçok teklif alan, Asya'da büyük bir film yıldızı haline gelen Lee, 20 Temmuz 1973 tarihinde henüz 33 yaşındayken hayat veda etti.

EJDER BRUCE LEE EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Scott Lee

Lauren Holly

Robert Wagner

Michael Learned

Rob Cohen

Forry Smith

John Cheung

Ric Young

Luoyong Wang

Van Williams

EJDER BRUCE LEE EFSANESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejder Bruce Lee Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.