Ejder'in Öpücüğü filminin yönetmen koltuğunda Chris Nahon oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson, Robert Mark Kamen ve Jet Li üstleniyor. Peki, Ejder'in Öpücüğü filminin konusu ne? Ejder'in Öpücüğü filminin oyuncuları kim?

EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Jet Li'nin başrolünde yeraldığı yapımda, bir istihbarat ajanı komplo teorisinin kurbanı olunca kendini kurtarmak için bir hayat kadınının yardımını ister.

EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet Li

Bridget Fonda

Tcheky Karyo

EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejder'in Öpücüğü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.