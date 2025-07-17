Ejder Yürek: Büyücünün Laneti (Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse) filminin konusu ne? Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin oyuncuları kim?

Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin yönetmen koltuğunda Colin Teague oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Feitshans, Patrick Read Johnson ve Charles Edward Pogue üstleniyor. Peki, Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin konusu ne? Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin oyuncuları kim?

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Gareth isimli şövalyenin gökyüzünden kayarak düşen bir kuyruklu yıldızın peşinden gidişi ile öykü başlar. Bu şövalye yanarak yere düşen şeyin bir yıldız olduğunu ve onu bulduğundan bir hayli altına da kavuşacağını düşünerek yollara düşmüştür. Ancak gitmek istediği yere vardığında bunun yıldız değil bir ejderha bulunduğunu anlar. Gareth önce yaralanmış olan ejderhayı iyileştirir bu nedenle ejderha artık ona borçlanmış olacaktır. Tedaviden önceki gücüne kavuşmuş olan ejderha bütün kötülüklerle savaşabilecek konuma gelir. Artık bölgeyi etkisi altına alan büyücüler ve cadılar ile mücadele etmeye başlarlar..

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Julian Morris

Tamzin Merchant

Jassa Ahluwalia

Jake Curran

Dominic Mafham

Christopher Fairbank

Daniel Everitt-Lock

Serban Celea

Duncan Preston

Ioan Coman

EJDER YÜREK: BÜYÜCÜNÜN LANETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejder Yürek: Büyücünün Laneti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.