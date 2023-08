Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:47

Kızgın Ateş filminin yönetmen koltuğunda Benny Chan oturuyor. Aksiyon ve polisiye türünde olan Kızgın Ateş filmi 2021 yılında vizyona girdi. Peki, Kızgın Ateş filmi konusu nedir? Kızgın Ateş filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KIZGIN ATEŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Shan, tehlikeli vakalarla dolu başarılı bir geçmişe sahip olan saygın bir polistir. Ancak bir zamanlar ona saygı duyan eski subay Ngo liderliğindeki bir suç örgütüne gizli bir operasyon gerçekleştirdiğinde, geçmişi peşini bırakmaz. Üç yıl önceki korkunç bir hata sonu hapse giren Ngo, eski akıl hocası da dahil olmak üzere ona yanlış yapan herkesten intikam almak için harekete geçer.

“Raging Fire”ın yapımcılığını Emperor Film Production, Tencent Pictures ve Super Bullet Pictures üstleniyor. Teksas merkezli Well Go, filmin haklarını satın aldı. Yen, birçok projesinin arasında, daha yakın tarihte Disney'in canlı aksiyon filmi “Mulan”, Star Wars filmi "Rogue One" ve “Ip Man” serisindeki rolleriyle tanınıyor.

Burada, bir dizi tehlikeli davayla uğraşan saygın ama sert polis Shan olarak oynayacak. Eski bir polis olan ve daha önce himayesi altındaki Ngo (Nicholas Tse) liderliğindeki gizemli bir suçlu grubu, bir sting operasyonuna saldırdığında, geçmişi beklenmedik bir şekilde peşine takılacak. Ngo, korkunç bir hata nedeniyle üç yıl önce hapse girdi ve kendisine bir zamanlar akıl hocalığı yapan adam da dahil olmak üzere, kendisine yanlış yapan herkesten intikam alma arzusuyla ortaya çıkıyor.

KIZGIN ATEŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen

Nicholas Tse

Qin Lan