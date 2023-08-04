Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim?
Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (A Good Day to Die Hard) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin yönetmen koltuğunda Skip Woods oturuyor. Senaristliğini Roderick Thorp üstleniyor. Peki, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim?
ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur.
Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir.
ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis - John McClane
Jai Courtney - John McClane Jr.
Yuliya Snigir - Irina
Cole Hauser - Collins
Mary Elizabeth Winstead - Lucy McClane
Sebastian Koch - Komorov
Amaury Nolasco - Murphy
Radivoje Bukvic - Alik
Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov - Cabbie
Ganxsta Zolee - Rus Mafya Üyesi
Megalyn Echikunwoke - Pretty Reporter
Atilla Arpa - Rus Mafya Üyesi
Iván Kamarás - G-Wagon Driver
Sergej Onopko - Rus Mafya Üyesi
Roman Luknár - Anton
Aldis Hodge - Foxy
Martin "Mako" Hindy - Mako
Melissa Tang - Lucas
Rytmus - Handgun Manager
ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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