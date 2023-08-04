Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:39

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:39

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin yönetmen koltuğunda Skip Woods oturuyor. Senaristliğini Roderick Thorp üstleniyor. Peki, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim?

ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur.

Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir.

ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis - John McClane

Jai Courtney - John McClane Jr.

Yuliya Snigir - Irina

Cole Hauser - Collins

Mary Elizabeth Winstead - Lucy McClane

Sebastian Koch - Komorov

Amaury Nolasco - Murphy

Radivoje Bukvic - Alik

Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov - Cabbie

Ganxsta Zolee - Rus Mafya Üyesi

Megalyn Echikunwoke - Pretty Reporter

Atilla Arpa - Rus Mafya Üyesi

Iván Kamarás - G-Wagon Driver

Sergej Onopko - Rus Mafya Üyesi

Roman Luknár - Anton

Aldis Hodge - Foxy

Martin "Mako" Hindy - Mako

Melissa Tang - Lucas

Rytmus - Handgun Manager

ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.