Ejderham ve Ben (Dragon Rider) filminin konusu ne? Ejderham ve Ben filminin oyuncuları kim?

Ejderham ve Ben filminin yönetmen koltuğunda Tomer Eshed oturuyor. Filmin senaristliğini John R. Smith üstleniyor. Peki, Ejderham ve Ben filminin konusu ne? Ejderham ve Ben filminin oyuncuları kim?

EJDERHAM VE BEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ejderham ve Ben, genç bir ejderha olan Ateş Drake’nin, yetim bir çocukla birlikte Himalayalar’a yaptığı macera dolu yolculuğu konu ediyor. Genç gümüş ejderha Ateş Drake, diğer ejderhalarla birlikte huzur içinde yaşayacağı bir yer arayışındadır. Bu neden onları kimsenin bulamayacağı Cennet Vadisi’ne gitmek ister. Ateş Drake, dostlarıyla birlikte Cennet Vadisi’ne ulaşmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar.

EJDERHAM VE BEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thomas Brodie-Sangster

Felicity Jones

Freddie Highmore

Patrick Stewart

Meera Syal

Sanjeev Bhaskar

Nonso Anozie

Jamiyka Jones

Stephen Hogan

David Brooks

EJDERHAM VE BEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderham ve Ben filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.