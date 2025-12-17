Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filminin yönetmenliğini Dean DeBlois, senaristliğini ise Dean DeBlois ve Cressida Cowell üstleniyor. Peki, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Berk Adası'nda ejderha ve vikinglerin birleşmesinin üstünden beş yıl geçmiştir ve adada tam bir barış ve huzur atmosferi hakimdir. Astrid ve ekibi artık boş zamanlarını adanın yeni gözde oyunu olan ejderha yarışlarıyla geçirmekte ve kahramanlar yeni keşif gezilerine adım atmaktadırlar. Bu yolculuklardan birinde çok eski zamanlardan kalma buzdan gizli bir buzdan mağara keşfederler ve mağaranın içinde yaşayan yüzlerce vahşi ejderhayı böylece uyandırmış olurlar. Gizemli Dragon Rider'ın da büyük bir tehlike yarattığı bir savaş başladığında, iki kahramanımız Hiccup ve Toothless'a düşen barışı koruyup inandıkları şeyi savunmaları olur.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jay Baruchel

Cate Blanchett

Gerard Butler

Craig Ferguson

America Ferrera

Jonah Hill

Christopher Mintz-Plasse

T.J. Miller

Kristen Wiig

Djimon Hounsou

Kit Harington

Kieron Elliott

Philip McGrade

Andrew Ableson

Gideon Emery

Simon Kassianides

Randy Thom

Derek Blankenship

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.