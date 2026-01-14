Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin yönetmen koltuğunda Dean DeBlois oturuyor. Filmin senaristliğini de Dean DeBlois üstleniyor. Peki, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz, artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder. Bu dişi ejderha, vahşi ve zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks'in otoritesi sınandığında, ejderha da binici de, kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır.
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jay Baruchel - Hiccup
America Ferrera - Astrid
Cate Blanchett - Valka
Craig Ferguson - Gobber the Belch
F. Murray Abraham - Grimmel the Grisly
Jonah Hill - Snotlout Jorgenson
Christopher Mintz-Plasse - Fishlegs Ingerman
Kristen Wiig - Ruffnut
Kit Harington - Eret
Gerard Butler - Stoick the Vast
Julia Emelin - Griselda the Grievous
Ólafur Darri Ólafsson - Ragnar the Rock
James Sie - Chaghatai Khan
David Tennant - Ivar the Whitless
Robin Atkin Downes - Ack
Kieran Elliot - Hoark
Ashley Jensen - Phlema
Gideon Emery - Trapper
EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.