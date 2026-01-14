Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin yönetmen koltuğunda Dean DeBlois oturuyor. Filmin senaristliğini de Dean DeBlois üstleniyor. Peki, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin konusu ne? Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder. Dişsiz, artık tükendiğini sandığı kendi soyuna mensup bir ejderhayı keşfeder. Bu dişi ejderha, vahşi ve zorludur. Tehlike bir kez daha kapıya dayandığında ve Hicks'in otoritesi sınandığında, ejderha da binici de, kendi türünü korumak için önemli kararlar vermek zorunda kalacaktır.

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jay Baruchel - Hiccup

America Ferrera - Astrid

Cate Blanchett - Valka

Craig Ferguson - Gobber the Belch

F. Murray Abraham - Grimmel the Grisly

Jonah Hill - Snotlout Jorgenson

Christopher Mintz-Plasse - Fishlegs Ingerman

Kristen Wiig - Ruffnut

Kit Harington - Eret

Gerard Butler - Stoick the Vast

Julia Emelin - Griselda the Grievous

Ólafur Darri Ólafsson - Ragnar the Rock

James Sie - Chaghatai Khan

David Tennant - Ivar the Whitless

Robin Atkin Downes - Ack

Kieran Elliot - Hoark

Ashley Jensen - Phlema

Gideon Emery - Trapper

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 3: GİZLİ DÜNYA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.