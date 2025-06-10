El Değmemiş Aşk filminin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturuyor. Filmin senaristliğini Yaşar Arak, Ömer Pınar üstleniyor. Peki, El Değmemiş Aşk filminin konusu ne? El Değmemiş Aşk filminin oyuncuları kim?

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer... Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu yerli romantik yapımın başrollerini Ceren Moray, Begüm Kütük, Oya Başar, Emre Karayel ve Cem Kılıç üstleniyor. Filmin kadrosunda Ececan Gümeci, Haldun Boysan, Güneş Hayat, Ferdi Akarnur, Mine Teber ve Gülsüm Alkan yer alıyor.

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ceren Moray

Emre Karayel

Begüm Kütük Yaşaroğlu

Cem Kılıç

Ümit Erdim

Ececan Gümeci

Haldun Boysan

Ferdi Akarnur

Mine Teber

Güneş Hayat

Gülsüm Alkan

Oya Başar

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

El Değmemiş Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.