El Dorado filmi konusu nedir? El Dorado filmi oyuncuları kimler?

El Dorado filmi TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmseverler, El Dorado filminin konusu ne oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, El Dorado filmi konusu nedir? El Dorado filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:37
El Dorado filmi konusu nedir? El Dorado filmi oyuncuları kimler?
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El Dorado filminin yönetmen koltuğunda Howard Hawks otururken filmin senaryosunu Leigh Brackett kaleme aldı. 1967 yılında vizyona giren El Dorado filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, El Dorado filmi konusu nedir? El Dorado filmi oyuncuları kimler?

EL DORADO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Efsanevi yapımcı ve yönetmen Howard Hawks klasik bir Western dramada yine efsanevi iki oyuncuyu biraraya getiriyor: John Wayne ve Robert Mitchum. Alkolik ama aynı zamanda da dişli bir şerifi canlandıran Mitchum vahşibatının karanlık yüzüyle mücadele etmektedir. Kiralık silahşör Cole Thornton eski bir dostu olan şerifle iş birliği yapar. Yaşlı bir yerli ve bir kumarbazla birlikte çiftlik sahibi bir aileye, sularını çalmaya çalışan başka bir çiftliğe karşı mücadelede yardım ederler...

EL DORADO FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

James Caan - Alan Bourdillion Traherne (\'mississippi\')

Robert Mitchum - El Dorado Sheriff J.p. Harrah

Paul Fix - Dr. Miller

John Wayne - Cole Thornton

Charlene Holt

Maudie

EL DORADO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

El Dorado filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir. 


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