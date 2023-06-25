Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:54

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:54

Yalancı Yarim filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez otururken filmi senaryosunu Sadık Şendil kaleme aldı. 1973 yılında vizyona giren ve oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın efsane oyuncularını barındıran filmin konusu ve nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yalancı Yarim filmi konusu nedir? Yalancı Yarim filmi nerede çekildi? Yalancı Yarim filmi oyuncuları kimler? İşte, Yalancı Yarim filmi hakkında merak edilenler...

YALANCI YARİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayserili iş insanı Mahmut'un (Metin Akpınar) kardeşi olan Ferdi (Tarık Akan), yakışıklı ve hovarda bir gençtir. Abisinin ona her ay yüklü bir para gönderip hayatını yaşamasına müsaade etmesinden dolayı abisinden de çok korkmaktadır. Bir gün abisi ve yengesi sürpriz yaparak ziyaretine gelirler ve nişanlısıyla tanışmak istediğini söylerler. Bunun üzerine Ferdi ve arkadaşları tüm kız arkadaşlarını arayıp nişanlı rolü için yardım etmelerini isterler fakat olumlu yanıt alamazlar. Bunun üzerine olayı tesadüfen öğrenen Nuri (Halit Akçatepe) onlara yardım edebileceğini söyleyerek nişanlı oyunu oynaması için zaten Ferdi'ye âşık olan Alev'e (Emel Sayın) haber verir. Bu oyunu oynarken abisi ve yengesi Alev'i zengin bir adam olan Derviş Başak'ın (Hulusi Kentmen) kızı olarak bilmesinin de katkısıyla çok sevmiş ve hemen Ferdi'yle evlendirmek isterler. Bunun üzerine Ferdi oyuna devam eder ve arkadaşları hariç kimseye gerçeği söylemez; ancak bunları yaparken Alev'e aşık olabileceğini de düşünmemiştir. Zaten evlilik hazırlıkları da yapıldığı için gerçeği açıklamayıp Alev'le evlenmeyi planlar. Ferit, düğün gecesi abisinin gerçeği öğrenmesinden korkup arkadaşı Kemal'e (Kemal Sunal) telefonla fabrikada yangın çıktığını söyleterek abisini Kayseriye yollamaya çalışır; fakat abisi son anda hava alanından bir telefon eder ve yangının gerçek olmadığını öğrenip düğüne katılır. Tam bu sırada düğünde olan Derviş Başak'la karşılaşırlar ve Alev'in aslında pazarcı Derviş'in (Münir Özkul) kızı olduğunu öğrenirler. Bunun üzerine düğün iptal olur ve Ferdi'nin abisi Mahmut Bey, Alev'in babası Derviş Bey'e ağzına geleni söyler. Her şey bittiğinde Ferdi pişman olur ve ne Alev'in ne de abisinin yüzüne bakabilecek durumda olmadığını düşünür. Bavulunu alıp abisine tüm gerçekleri anlattıktan sonra abisiyle vedalaşır ve gider. Bunun üzerine hatasını anlayan Ferdi'nin abisi gidip önce Alev'in babası Derviş ve aile dostlarından özür diler, sonra da Alev'e gidip hatalı olduğunu ve kendisini affetmesini ister. Alev de Ferdi'nin abisini affeder ve sonra da gemiyle şehirden ayrılan Ferdi'yi küçük bir motorla yakalarlar. Ferdi, Alev'i ve abisi ve yengesiyle birlikte görmesiyle sorun kalmadığını anlar ve denize atlar. Bunu gören Alev de denize atlar ve Ferdi'ye sarılır.

YALANCI YARİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yalancı Yarim filmi İstanbul'un Yeşilköy semtinde çekilmiştir.

YALANCI YARİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emel Sayın - Alev

Tarık Akan - Ferdi

Münir Özkul - Derviş

Metin Akpınar - Mahmut

Suzan Üstan - Necla

Halit Akçatepe - Nuri

Zeki Alasya - Hüsnü

Mürüvvet Sim - Ziynet

Kemal Sunal - Kemal

Metin Çekmez - Metin

Hulusi Kentmen - Derviş Başak

Turgut Boralı - Pazarcı Refik

Necdet Yakın - Pazarcı Mehmet

Ahmet Turgutlu - Pazarcı

İlhan Hemşeri - Bahçıvan

Ünal Gürel - Alacaklı

Hikmet Gül - Nimet

Nermin Özses - Mahalleli

Muammer Gözalan

Nilgün Ceylan

Nubar Terziyan - Bahçıvan Mestan

Gülten Ceylan - Seçil

Haluk Orçun

Sabahat İzgü

Yusuf Sezer

Osman Han

Alaeddin Şensoy - Matinedeki şarkıcı

Aytaç Yiğit

Nil Başak - Ferit'in sevgilisi

Faik Coşkun - Komşu