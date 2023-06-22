Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin konusu ne? Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin oyuncUları kim? Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi hangi diziden uyarlandı? Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi ne zaman başlayacak? Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi nerede çekiliyor?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:24

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:24

Yeşil Vadi'nin Kızı çok yakında Show Tv ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin tanıtımının yayımlanmasının ardından dizinin konusu, oyuncu kadrosu, hangi diziden uyarlandığı merak konusu oldu. İşte, Yeşil Vadi'nin Kızı hakkında merak edilenler...

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Beren Gökyıldız

Dila Uluca

Mert Aydogdu

Onur Dikmen

Sezin Bozacı

Mahmoud Kasalkheh

Ümit Akdemir

Ali Oğuz Şenol

Ece Gürer

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi Netflix dizisi 'Anne with an E' dizisinden uyarlandı.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeşil Vadi'nin kızı yakında Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi Şile, Karakiraz Köyü'nde çekiliyor.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak yer alıyor.