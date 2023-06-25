Şeytan Tepesi filmi konusu nedir? Şeytan Tepesi filmi oyuncuları kimler?
Şeytan Tepesi (Gallows Hill) filmi KANAL D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Şeytan Tepesi filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Şeytan Tepesi filmi konusu nedir? Şeytan Tepesi filmi oyuncuları kimler?
Şeytan Tepesi filminin yönetmen koltuğunda Victor Garcia oturuyor. 2013 yılında ABD'de vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şeytan Tepesi filmi konusu nedir? Şeytan Tepesi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ŞEYTAN TEPESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eşini kaybetmiş olmanın acısını çeken David Reynolds (Peter Facinelli) ailesini alıp, karısının memleketi Columbia’ya yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında bir araba kazası geçirirler ve kendilerine kalacak bir sığınak ararlar. Burada duvarında semboller olan hücreye kapatılmış Ana Maria (Julieta Salazar) adında bir kıza rastlarlar. Kızın maruz kaldığı muamele ile şoke olan David, kızı kurtarır. Ana’yı asırlar öncesinden gelen bir şeytani ruhun ele geçirdiğini fark ederler. İşin kötüsü, bu ruh, insandan insana geçebilmektedir. David’in yapması gereken, kendisini ve ailesini yok etmeden, bu ruhu sonsuza dek ortadan kaldırmak olacaktır.
ŞEYTAN TEPESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Peter Facinelli
Sophia Myles
Nathalia Ramos
Carolina Guerra
Sebastian Martinez
Gustavo Angarita
Juan Pablo Gamboa
ŞEYTAN TEPESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şeytan Tepesi (Gallows Hill) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.
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