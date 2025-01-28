Ali Babacan'dan 'Ayşe Barım' tepkisi: 'Ancak kara komedi dizilerinde görülür'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 12:02

Güncelleme: 28.01.2025 - 12:02

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi.

"ANCAK KARA KOMEDİ DİZİLERİNİN KONUSU OLUR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bir menajerlik şirketi yöneticisinin 'etki ajanlığı' suçlamasıyla tutuklanması, aksini söyleyen oyunculara yalan tanıklıktan soruşturma başlatılması ancak kara komedi dizilerinin konusu olabilir. Bu ülke rövanşist bir zihniyetle değil; hukukla ve adaletle yönetilmeli."